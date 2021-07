Comune Roma: al via secondo cohousing per sostenere reinserimento detenuti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Al via il secondo appartamento in cohousing di Roma Capitale per sostenere persone detenute ed ex detenute nel percorso di reinserimento. Il servizio è realizzato in collaborazione con l’Asp Asilo Savoia, con cui l’Amministrazione ha firmato un accordo finalizzato a mettere in campo un piano personalizzato di intervento per ciascuna persona ospitata in questi appartamenti. Lo scrive in una nota il Comune di Roma. L’appartamento oggi pronto ad accogliere gli ospiti è il secondo cohousing capitolino per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021)– Al via ilappartamento indiCapitale perpersone detenute ed ex detenute nel percorso di. Il servizio è realizzato in collaborazione con l’Asp Asilo Savoia, con cui l’Amministrazione ha firmato un accordo finalizzato a mettere in campo un piano personalizzato di intervento per ciascuna persona ospitata in questi appartamenti. Lo scrive in una nota ildi. L’appartamento oggi pronto ad accogliere gli ospiti è ilcapitolino per ...

CarloCalenda : Fuortes è un’ottima scelta. Un anno fa lo proposi al PD come candidato comune per fare il sindaco di Roma. Ovviamen… - CarloCalenda : La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ist… - virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 202 la trovi qui: - CercandoB : RT @mferrari961: Con Ambasciata di Francia @FranceenItalie abbiamo voluto realizzare il sogno di Olivier #Grossetete,un’#infrastruttura per… - valentinacara9 : RT @EnricoMichetti: Siamo andati alla stazione Tiburtina a denunciare il degrado e oggi magicamente la Raggi fa pulire tutto. Se questo è l… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Elettronica Group e Campus Bio - Medico insieme per la ricerca 'Ma c'è una base comune dove il colloqui diventa possibile. E questo apre molti orizzonti rispetto ... come conferma il Rettore dell'Università Campus Biomedico di Roma, Raffaele Calabrò: 'Penso sia un ...

Ponte ciclo - pedonale via Laurentina, iniziata manutenzione Al via le prime lavorazioni sul ponte ciclopedonale di via Laurentina, dopo il crollo di una campata avvenuto a ottobre 2020 e causato da un incidente con un camion che ha urtato parte del ponte. Gli ...

Commissariamento del Comune di Roma, la palla ora passa al Viminale Il Tempo Boss arrestato dai Carabinieri di Pomezia ARRESTATO DAI CARABINIERI ELEMENTO DI SPICCO DEL CLAN CAMORRISTICO BELFORTE



I Carabinieri della Stazione di Roma Tor De’ Cenci ... n



TRASPORTI URBANI:

Trasporti urbani del Comune di Ardea: ...

Messina, centro commerciale Zafferia. Iter in dirittura d'arrivo L'ultimo adempimento che richiedeva alcune integrazioni da parte del Ministero dei Trasporti è stato soddisfatto ed è a Roma per l'ok definitivo, il protocollo di legalità è stato firmato, il Comune ...

'Ma c'è una basedove il colloqui diventa possibile. E questo apre molti orizzonti rispetto ... come conferma il Rettore dell'Università Campus Biomedico di, Raffaele Calabrò: 'Penso sia un ...Al via le prime lavorazioni sul ponte ciclopedonale di via Laurentina, dopo il crollo di una campata avvenuto a ottobre 2020 e causato da un incidente con un camion che ha urtato parte del ponte. Gli ...ARRESTATO DAI CARABINIERI ELEMENTO DI SPICCO DEL CLAN CAMORRISTICO BELFORTE



I Carabinieri della Stazione di Roma Tor De’ Cenci ... n



TRASPORTI URBANI:

Trasporti urbani del Comune di Ardea: ...L'ultimo adempimento che richiedeva alcune integrazioni da parte del Ministero dei Trasporti è stato soddisfatto ed è a Roma per l'ok definitivo, il protocollo di legalità è stato firmato, il Comune ...