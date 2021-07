Candidatura di Bacocco | interviene Giardino

(Di mercoledì 14 luglio 2021) VETRALLA - Sul caso in merito ai movimenti di Forza Italia,con un comunicato l'ex commissario locale Gennaro. 'Leggo con stupore delle ultime decisioni prese in casa Forza Italia a livello provinciale. E non posso fare a meno, - scrive- come appartenente al partito ed ex commissario locale, di farmi ...

Dove era negli anni trascorsi Dario, prima di oggi in cui ha assunto, il ruolo di salvatore della patria, e propone metodi, avanzati da me in tempi non sospetti, tipo le primarie? E dove era ...Dove era negli anni trascorsi Dario, prima di oggi in cui ha assunto, il ruolo di salvatore della patria, e propone metodi, avanzati da me in tempi non sospetti, tipo le primarie? E dove era ..."Dov'era Dario Bacocco in questo recente passato?". Vetralla - Interviene l'ex commissario locale di Forza Italia Gennaro Giardino Interviene l'ex commissario locale di Forza Italia Gennaro Giardino ...E' lo stesso commissario provinciale che non conosce la realtà del territorio, e propone il consigliere Bacocco come eventuale candidato di una lista, in caso di mancato accordo del centrodestra, ...