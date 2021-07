Can Yaman e Diletta Leotta, “la loro è una recita …lavoro terminato …” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non si placano le polemiche sorte ormai da diversi mesi su una delle coppie più chiacchierate di sempre. Stiamo parlando di Can Yaman e Diletta Leotta, i quali da diversi mesi sembrano essere molto innamorati l’uno dell’altro. In realtà questa storia non ha mai convinto più di tanto, soprattutto all’inizio della loro relazione quando molto probabilmente per motivi di lavoro si vedevano molto poco. Adesso invece sembra che stiano trascorrendo tutta l’estate insieme e l’attore turco è volato in Sicilia insieme alla fidanzata per conoscere la famiglia di lei. Stessa cosa ha fatto Diletta, la quale è volata ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non si placano le polemiche sorte ormai da diversi mesi su una delle coppie più chiacchierate di sempre. Stiamo parlando di Can, i quali da diversi mesi sembrano essere molto innamorati l’uno dell’altro. In realtà questa storia non ha mai convinto più di tanto, soprattutto all’inizio dellarelazione quando molto probabilmente per motivi di lavoro si vedevano molto poco. Adesso invece sembra che stiano trascorrendo tutta l’estate insieme e l’attore turco è volato in Sicilia insieme alla fidanzata per conoscere la famiglia di lei. Stessa cosa ha fatto, la quale è volata ...

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - silbigg : • @/claudioporcarelli Oggi al lavoro con Can Yaman, un bellissimo incontro con un ragazzo speciale #canyaman… - CanDiletta : RT @redazionerumors: #CanYaman torna in prima serata su Canale 5: gli scatti più belli della serie #MrWrongBestShow2021 ???? - stefaniagot : @Veva7 @Mary96231807 @dolcegabbana da quest'anno MENIAAAA CAN YAMAN pour Homme (con pronuncia internazionale) anch… - lauratombolesi : RT @LeYamanine: ?Onore a te #CanYaman e grz a @tudorsofficial x aver detto semplicemente la verità ??? #Tudors #görünürol #benoticed @tamery… -