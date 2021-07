Calciomercato Sampdoria, torna Praet? Indiscrezione dell’Inghilterra (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dennis Praet torna alla Sampdoria? La clamorosa Indiscrezione lanciata dal The Athletic sul centrocampista belga Clamorosa Indiscrezione lanciata dal The Athletic. Dennis Praet potrebbe lasciare il Leicester durante l’estate e tornare in Serie A, proprio alla Sampdoria dove ha raggiunto la piena maturazione calcistica per compiere il grande salto in Europa. «È molto probabile che Praet ritorni in Italia, forse alla Sampdoria, a causa del poco spazio che gli è stato riservato in prima squadra», scrive l’autorevole ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dennisalla? La clamorosalanciata dal The Athletic sul centrocampista belga Clamorosalanciata dal The Athletic. Dennispotrebbe lasciare il Leicester durante l’estate ere in Serie A, proprio alladove ha raggiunto la piena maturazione calcistica per compiere il grande salto in Europa. «È molto probabile cheritorni in Italia, forse alla, a causa del poco spazio che gli è stato riservato in prima squadra», scrive l’autorevole ...

