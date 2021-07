Advertising

LaGazzettaWeb : Bari, presunta corruzione Ex Ilva: poliziotto dal carcere ai domiciliari - bari_donatella : @MatteoBandit2 @GianguidT @_ello_ray La sua presunta superiorità mi ha impressionata. Stia attento a non cadere dal… - vincenzoaf : RT @TRMh24: Bari - un esemplare di Squalo femmina lungo 3 metri ritrovato sul litorale Uno #squalo di 3 metri è stato trovato sul #litoral… - TRMh24 : Bari - un esemplare di Squalo femmina lungo 3 metri ritrovato sul litorale Uno #squalo di 3 metri è stato trovato… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari presunta

La Gazzetta del Mezzogiorno

Paradiso ha già lasciato il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ed è ai domiciliari nella sua casa di Modugno (). Nelle scorse settimane il gip aveva già disposto la ...... MOLÈ Rocco, di anni 26, già ristretto presso la casa circondariale di(custodia cautelare in ...l'estorsione posta in essere sotto forma di vendita di blocchetti di biglietti per una...BARI - Il gip del Tribunale di Potenza Antonello Amodeo ha disposto la scarcerazione del poliziotto Filippo Paradiso, coinvolto nell’indagine della Procura lucana su presunte vicende di corruzione leg ...Per questo motivo ho chiesto al Ministro di adottare iniziative tramite la rete diplomatica al fine di favorire un incontro, a telecamere spente, tra le famiglie Romano e Al Habtoor, al fine anche di ...