W20 a Roma, Ursula von der Leyen: “Donne discriminate, parità di genere entro il 2030” (Di martedì 13 luglio 2021) Meno di dieci anni per raggiungere definitivamente la parità di genere in tutti i campi. L’obiettivo è ribadito con forza dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta oggi 13 luglio, con un videomessaggio, al W20 Rome Summit – il G20 delle Donne – a Roma presso il Tempio di Adriano. “È triste sapere che al G20 io potrei essere l’unica donna – ha dichiarato la Presidente – Abbiamo bisogno delle migliori idee al livello politico per dare le giuste opportunità a tutte le Donne“. Ma anche “per raggiungere la parità ... Leggi su velvetmag (Di martedì 13 luglio 2021) Meno di dieci anni per raggiungere definitivamente ladiin tutti i campi. L’obiettivo è ribadito con forza dalla Presidente della Commissione europea,von der, intervenuta oggi 13 luglio, con un videomessaggio, al W20 Rome Summit – il G20 delle– apresso il Tempio di Adriano. “È triste sapere che al G20 io potrei essere l’unica donna – ha dichiarato la Presidente – Abbiamo bisogno delle migliori idee al livello politico per dare le giuste opportunità a tutte le“. Ma anche “per raggiungere la...

