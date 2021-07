Traffico Roma del 13-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 luglio 2021) Luceverdeora scorrevole sul grande raccordo anulare vengono fine sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio la tangenziale este poi sulla Flaminia tra via di Grottarossa via dei Due Ponti ancora rallentamenti sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto di Lourdes possibili rallentamenti a causa di un incidente in via Luigi Settembrini all’altezza di piazza delle giornate altro incidente su via di Mezzocammino altezza della Cristoforo Colombo all’Eur lo ricordiamo dalle 10:30 partita una manifestazione con dei possibili disagi in via Ciro il Grande nei pressi della sede del termine previsto ...