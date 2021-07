Temptation Island, Claudia e Ste prendono una decisione definitiva sulle nozze (Di martedì 13 luglio 2021) Un matrimonio fissato al 7 agosto e, allo stesso tempo, la partecipazione a Temptation Island due mesi prima della fatidica data delle nozze. All’inizio a tanti è sembrato un controsenso, dopo però aver visto la terza puntata i dubbi e le perplessità sul rapporto della coppia Claudia e Ste sono stati spazzati via prima dalle lacrime di lui e poi dalla dolcezza infinita di lei. È stata Claudia Venturini a chiedere il falò di confronto anticipato, subito dopo aver visto un filmato nel quale il fidanzato scoppiava a piangere per lei. Una presa di coscienza decisiva, a tal punto da stravolgere il viaggio nei ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 luglio 2021) Un matrimonio fissato al 7 agosto e, allo stesso tempo, la partecipazione adue mesi prima della fatidica data delle. All’inizio a tanti è sembrato un controsenso, dopo però aver visto la terza puntata i dubbi e le perplessità sul rapporto della coppiae Ste sono stati spazzati via prima dalle lacrime di lui e poi dalla dolcezza infinita di lei. È stataVenturini a chiedere il falò di confronto anticipato, subito dopo aver visto un filmato nel quale il fidanzato scoppiava a piangere per lei. Una presa di coscienza decisiva, a tal punto da stravolgere il viaggio nei ...

