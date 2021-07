Rimpianto Pedrosa | ' Se avessi guidato una Yamaha avrei vinto un titolo MotoGP'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rimpianto Pedrosa

La Gazzetta dello Sport

Ma come sarebbe stata la carriera dise non si fosse legato per tutta la carriera al marchio di Tokyo? Se l'è chiesto lo stesso Dani, in una intervista al quotidiano spagnolo El Mundo .Ma come sarebbe stata la carriera dise non si fosse legato per tutta la carriera al marchio di Tokyo? Se l'è chiesto lo stesso Dani, in una intervista al quotidiano spagnolo El Mundo .