Morte di Simonetta Gaggioli | la nuora condannata a 24 anni per omicidio Pm aveva chiesto l’ergastolo

Era stata un'apprezzata dirigente regionale, Simonetta Gaggioli, la sua Morte aveva destato profondo cordoglio nell'ambiente della Regione Toscana. Secondo la Corte d'Assise di Livorno, Simonetta Gaggioli è stata uccisa e buttata in un fosso. Per la Morte di Simonetta è stata riconosciuta colpevole la nuora, Adriana Gomes, di origine brasiliana: condannata a 24 anni di reclusione L'articolo proviene da Firenze Post.

