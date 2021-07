Meteo, temporali su tutta l'Italia: l'estate si prende una pausa e le temperature calano (anche di 10 gradi) (Di martedì 13 luglio 2021) Preparatevi ad aprire gli ombrelli su quasi tutta Italia. Dopo una lunga parentesi calda stanno per arrivare piogge e temporali anche di forte intensità. Il team del sito ilMeteo.it... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 luglio 2021) Preparatevi ad aprire gli ombrelli su quasi. Dopo una lunga parentesi calda stanno per arrivare piogge edi forte intensità. Il team del sito il.it...

Advertising

ComuneMI : ??Allerta #meteo arancione per temporali emanata per oggi, 13/7, con possibilità di venti forti. Si invitano i citt… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE domani, martedì #13luglio, per rischio temporali su parte della Lombardia ???? #AllertaGIALLA in… - Corriere : Allerta arancione per temporali forti a Milano e in Lombardia - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: ??I #temporali attesi in questo #13luglio?? Dettagli #meteo ?? - CMezzanego : RT @ARPALiguria: #rischio #meteo #liguria Vigilanza per Lun: fenomeni non significativi; Mar: temporali forti, vento forte, mare localmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo temporali Meteo: temporali, grandine e stop al caldo sull'Italia LE ULTIME NOTIZIE Meteo Meteo: temporali, grandine e stop al caldo sull'Italia 13 Luglio 2021 Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull'Italia con tutto il suo caricato di temporali e ...

Allerta meteo: teatro e concerti rimandati A causa dell'allerta meteo e della previsione di temporali, a Nichelino e Vigone saltano gli spettacoli in programma nelle prossime ore . A Nichelino è stato rimandato il concerto dei Calibro 35 previsto per questa sera, ...

Meteo BOLZANO: oggi temporali, Mercoledì 14 temporali e schiarite, Giovedì 15 pioggia iL Meteo METEO UMBRIA: IN ARRIVO PIOGGE E TEMPORALI Una buona notizia per chi soffre particolarmente le alte temperatura e l’afa, il termometro scenderà anche oltre i 10 gradi, questa situazione potrebbe perdurare anche per diversi giorni, prima di tor ...

Meteo: temporali, grandine e stop al caldo sull’Italia Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull'Italia con tutto il suo caricato di temporali e grandinate. Il vortice sosterà sul Paese almeno per tutt ...

LE ULTIME NOTIZIE, grandine e stop al caldo sull'Italia 13 Luglio 2021 Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull'Italia con tutto il suo caricato die ...A causa dell'allertae della previsione di, a Nichelino e Vigone saltano gli spettacoli in programma nelle prossime ore . A Nichelino è stato rimandato il concerto dei Calibro 35 previsto per questa sera, ...Una buona notizia per chi soffre particolarmente le alte temperatura e l’afa, il termometro scenderà anche oltre i 10 gradi, questa situazione potrebbe perdurare anche per diversi giorni, prima di tor ...Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull'Italia con tutto il suo caricato di temporali e grandinate. Il vortice sosterà sul Paese almeno per tutt ...