Luis Alberto avanza richieste | la Lazio anche

Il rapporto tra Luis Alberto e la Lazio è ormai deteriorato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è sicuramente l'assenza ad Auronzo quando invece sarebbe stata richiesta la sua presenza. Il comportamento dello spagnolo non è proprio piaciuto alla società che adesso deve trovare una soluzione. Intanto Luis Alberto avanza richieste.

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Luis Alberto? Non ha risposto ad una convocazione, è un problema societario. Dal punto di vista morale st… - forumJuventus : [CdS] Luis Alberto non si presenta al ritiro della Lazio: lo spagnolo è tentato dalla Juve ?? - Gazzetta_it : Lazio-Luis Alberto massima tensione. Il rischio rottura ora è concreto - capo_di_bomba : @forumJuventus Rugani + Berna per Luis Alberto e la chiudiamo subito ?? - U_fra : Entrerà nell'affare Luis Alberto. -