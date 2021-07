La lezione è un atto di creazione | non demonizziamola

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 luglio 2021) La crisi che attraversa il nostro millennio, acuita dalla pandemia, ha provocato cadute, disorientamenti, messa in discussione di quelli che, fino a ieri, sembravano principi intoccabili. Anche la scuola, per fortuna o per sfortuna, è in questo vortice. Tuttavia, il naturale smarrimento indotto dalle crisi, richiede capacità di osservazione e di analisi, di studio e di ricerca, di mente e di cuore: le basi per poter ragionare bene e propositivamente sulle nuove complessità che coinvolgono ogni sistema. L'articolo .