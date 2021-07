Ecco quanto si è portato a casa Matteo Berrettini giocando la finale di Wimbledon (Di martedì 13 luglio 2021) Anche il torneo di Wimbledon poteva essere vinto da un italiano, ma purtroppo nella 144esima edizione siamo arrivati al secondo posto; Matteo Berrettini ha visto come avversario il numero uno al mondo Novak Djokovic, che ha vinto. Una grande emozione E il ragazzo quasi campione ha raccontato emozionato al Corriere: il momento in cui ho chiuso 7-6 il primo set della finale con Djokovic è stato speciale: urlavo di gioia ma non riuscivo a sentire la mia voce, il boato del centrale di Wimbledon la sovrastava. Ma l’emoziona ancora più grande l’ha avuta subito dopo quando si è recato allo stadio ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 luglio 2021) Anche il torneo dipoteva essere vinto da un italiano, ma purtroppo nella 144esima edizione siamo arrivati al secondo posto;ha visto come avversario il numero uno al mondo Novak Djokovic, che ha vinto. Una grande emozione E il ragazzo quasi campione ha raccontato emozionato al Corriere: il momento in cui ho chiuso 7-6 il primo set dellacon Djokovic è stato speciale: urlavo di gioia ma non riuscivo a sentire la mia voce, il boato del centrale dila sovrastava. Ma l’emoziona ancora più grande l’ha avuta subito dopo quando si è recato allo stadio ...

