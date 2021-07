Ddl Zan, respinta la pregiudiziale. Salvini e Renzi invitano al dialogo in un clima incandescente (Di martedì 13 luglio 2021) “Martedì alle 12 scade il termine degli emendamenti sul ddl Zan“. Lo annuncia la presidente dei senatori Pd, Simona Malpezzi, al termine della capigruppo convocata per stabilire la road map del discusso provvedimento. La prossima settimana si dovranno fermare i lavori sul ddl Zan per l’approdo in Senato del dl Sostegni bis. E’ seguito poi il dibattito sulla pregiudiziale di costituzionalità illustrata dal senatore Simone Pillon della Lega. Al termine della discussione la pregiudiziale è stata respinta. Si riprenderà domani mattina con l’esame della richiesta di sospensiva e, infine, inizierà la vera e propria discussione generale. “Siamo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) “Martedì alle 12 scade il termine degli emendamenti sul ddl Zan“. Lo annuncia la presidente dei senatori Pd, Simona Malpezzi, al termine della capigruppo convocata per stabilire la road map del discusso provvedimento. La prossima settimana si dovranno fermare i lavori sul ddl Zan per l’approdo in Senato del dl Sostegni bis. E’ seguito poi il dibattito sulladi costituzionalità illustrata dal senatore Simone Pillon della Lega. Al termine della discussione laè stata. Si riprenderà domani mattina con l’esame della richiesta di sospensiva e, infine, inizierà la vera e propria discussione generale. “Siamo ...

