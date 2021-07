Ddl Zan in discussione al Senato: ecco cosa è successo (Di martedì 13 luglio 2021) Mentre in tutta Italia si prega per la non approvazione, il Ddl Zan arriva al Senato tra fischi e proteste. Otto mesi dopo il voto alla Camera, oggi sembrava essere il giorno decisivo sul Ddl Zan, ma le premesse per l’affossamento della pericolosa legge ci sono tutte. Il fronte del No sempre più compatto contro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 13 luglio 2021) Mentre in tutta Italia si prega per la non approvazione, il Ddl Zan arriva altra fischi e proteste. Otto mesi dopo il voto alla Camera, oggi sembrava essere il giorno decisivo sul Ddl Zan, ma le premesse per l’affossamento della pericolosa legge ci sono tutte. Il fronte del No sempre più compatto contro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - stanzaselvaggia : La Meloni, parlando di ddl Zan, ieri ha detto che i bambini hanno bisogno di un padre e una madre, lei è cresciuta… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, in Aula è già bagarre. Rabbia di Grasso contro Casellati: ‘Abbiamo forzato per arrivare qui, non consenta rit… - MariuzzoAndrea : RT @LGmarangon: Sospesa la seduta sul DDL Zan e convocata la capi gruppo Ma dopo 2 anni passati a questionare su questa legge e dopo averl… -