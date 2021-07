Ddl Zan, battaglia Aula ma lo spettro è il rinvio a settembre (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Oggi ci sarà il fischio d'inizio della partita del ddl Zan nell'Aula del Senato. La Lega chiederà di rinviare il testo in Commissione “ma bisognerebbe che ci sia una maggioranza in Aula e non c'e'”, dice un esponente di Italia viva. Prevedibile che vengano bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, poi nelle ore successive la conferenza dei Capigruppo fisserà il termine degli emendamenti. Ma dopo l'avvio della discussione del provvedimento contro l'omotransfobia ci saranno almeno tre settimane di dibattito e, considerando le altre priorità sul tavolo – dal voto per i componenti del Cda Rai alla legge sul processo civile e agli altri decreti da ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - Oggi ci sarà il fischio d'inizio della partita del ddl Zan nell'del Senato. La Lega chiederà di rinviare il testo in Commissione “ma bisognerebbe che ci sia una maggioranza ine non c'e'”, dice un esponente di Italia viva. Prevedibile che vengano bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, poi nelle ore successive la conferenza dei Capigruppo fisserà il termine degli emendamenti. Ma dopo l'avvio della discussione del provvedimento contro l'omotransfobia ci saranno almeno tre settimane di dibattito e, considerando le altre priorità sul tavolo – dal voto per i componenti del Cda Rai alla legge sul processo civile e agli altri decreti da ...

