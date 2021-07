Chi l’ha visto torna in diretta a settembre: mercoledì una puntata speciale (Di martedì 13 luglio 2021) Si è chiusa la scorsa settimana con i saluti di Federica Sciarelli l’edizione 2020-2021 di Chi l’ha visto. Una edizione complicata ma anche ricca, purtroppo, di cose da raccontare. Da appelli per gli scomparsi, a indagini giornalistiche per i cold case più seguiti del nostro paese. Chi l’ha visto è stato in prima linea con le ultime notizie sul caso Denise Pipitone, con ascolti da record negli ultimi due mesi, anche a causa del clamore mediatico nuovamente esploso intorno alla vicenda. Lo scorso anno Chi l’ha visto era tornato in onda ad agosto, per dare una mano nelle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021) Si è chiusa la scorsa settimana con i saluti di Federica Sciarelli l’edizione 2020-2021 di Chi. Una edizione complicata ma anche ricca, purtroppo, di cose da raccontare. Da appelli per gli scomparsi, a indagini giornalistiche per i cold case più seguiti del nostro paese. Chiè stato in prima linea con le ultime notizie sul caso Denise Pipitone, con ascolti da record negli ultimi due mesi, anche a causa del clamore mediatico nuovamente esploso intorno alla vicenda. Lo scorso anno Chierato in onda ad agosto, per dare una mano nelle ...

Advertising

lapoelkann_ : GRAZIE: DA CHI HA PORTATO IL PULLMAN, AI FISIOTERAPISTI, AI MAGAZZINIERI A TUTTI TUTTI TUTTI. AL MIO AMICO VIALLI,… - AlbertoBagnai : Piccolo reminder per quelli cui l’Europa piace a targhe alterne: la “non discriminazione” non si applica solo ai pi… - ItaliaViva : Ha vinto l’Italia e godiamoci questa pausa di felicità ed euforia dopo tanti mesi di sofferenza. Chi vive gufando,… - EnzoQuareEQ7 : RT @valy_s: #Covid19 #Zaia:“probabilmente arriveremo a 20-25 di incidenza,ma sono tutti asintomatici.È come se facessimo tamponi per l’aden… - vivilattimo1 : @anna_salvaje Magari chi ha preso a calci il rider o ha toccato le tette alla ragazza sono proprio i vostri figli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Green pass, stretta in vista per chi non ce l’ha. Emergenza verso la proroga Il Sole 24 ORE