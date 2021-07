Advertising

qn_lanazione : Casa distrutta dall'incendio, famiglia chiede aiuto - _harrymysun : casa nuova da due settimane ed è già distrutta - GalileoTele : Terni: Casa distrutta dalle fiamme a Cardeto, l’appello “Un aiuto per superare questo tremendo momento” - haroldsxcurlss : sto tornando a casa, sono distrutta e felicissima allo stesso tempo - xSha97 : Impazzisco se penso che Manuela è distrutta da uno che pare uscito da casa pound che si sente nella nazionale di ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa distrutta

LA NAZIONE

Laè bruciata con fiamme visibili a chilometri di distanza. Non si è salvato quasi niente. L'appartamento è attualmente inabitabile. Presenta danni il cui ripristino richiede cifre a noi ...COLOGNOLA AI COLLI (VERONA) - Villettadalle fiamme per un incendio divampato nella notte di martedì 13 luglio alle due in via Colli Euganei 14 a Colognola. Le fiamme hanno divorato in poco tempo tutto il materiale stipato nei ...Lanciata una raccolta fondi online. "Non ci resta più nulla, noi e i nostri tre figli abbiamo bisogno di una mano per ripartire" ...COLOGNOLA AI COLLI (VERONA) - Villetta distrutta dalle fiamme per un incendio divampato nella notte di martedì 13 luglio alle due in via Colli Euganei 14 a Colognola. Le fiamme hanno ...