Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: arrivano Mercuri e Gavazzi (Di martedì 13 luglio 2021) Pesaro - La Vis Pesaro , in 2 comunicato societari, ha ufficializzato gli acquisti di Luca Mercuri e Fabio Gavazzi . Di seguito la nota legata a Mercuri : "La Vis Pesaro 1898 comunica l'acquisizione ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021)- La Vis, in 2 comunicato societari, ha ufficializzato gli acquisti di Lucae Fabio. Di seguito la nota legata a: "La Vis1898 comunica l'acquisizione ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Matelica, preso Rolfini dal Legnago - AwuahPhilip2 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, tutte le news di oggi sui club di #SerieB e #SerieC: Scaglia dal #Monza al #Como, trattative in corso anche p… - AwuahPhilip2 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Visite mediche per #Calò con il #Benevento. #Reggiana scatenata: #Laezza e #Neglia - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Legnago: ecco Contini: Il giocatore si trasferisce a titolo temporaneo dal Cagliari… - AwuahPhilip2 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Loria, Borrelli e non solo: le mosse del #Monopoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Perugia, arriva Lisi dal Pisa PERUGIA - Il Perugia , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Francesco Lisi dal Pisa . Il giocatore resterà in Umbria fino al 2024 ed ecco la nota in cui si evince la notizia: " A. C. ...

Calciomercato Serie C, Vis Pesaro: arrivano Mercuri e Gavazzi Mercuri , nato a Marino (Roma), è cresciuto nel settore giovanile della Ternana , vanta 38 presenze in serie D".

Calciomercato Serie B, Crotone: ufficiale Juwara Corriere dello Sport Ascoli, Collocolo: “Onorato di debuttare in B”. Domani doppio evento con i partner L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo ... Tarantino classe ’99, Collocolo è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, club con cui ha esordito in Serie C nel primo dei ...

Calciomercato Monza, Antonelli allo scoperto | Annuncio sul bomber Il Monza punta ad un big in attacco come si evince dalle parole del direttore sportivo Antonelli. Adriano Galliani © . Il Monza sembra essere una delle squadre più a ...

PERUGIA - Il Perugia , in un comunicato, ha ufficializzato l'acquisto di Francesco Lisi dal Pisa . Il giocatore resterà in Umbria fino al 2024 ed ecco la nota in cui si evince la notizia: " A. C. ...Mercuri , nato a Marino (Roma), è cresciuto nel settore giovanile della Ternana , vanta 38 presenze inD".L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo ... Tarantino classe ’99, Collocolo è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, club con cui ha esordito in Serie C nel primo dei ...Il Monza punta ad un big in attacco come si evince dalle parole del direttore sportivo Antonelli. Adriano Galliani © . Il Monza sembra essere una delle squadre più a ...