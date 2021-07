Calciomercato, De Paul all’Atletico Madrid | “Contatti con l’Inter, il suo addio peserà” (Di martedì 13 luglio 2021) Calciomercato, l’ex DS dell’Udinese Gerolin ai microfoni di ‘CMIT TV’: “Ci sono stati Contatti anche con l’Inter, adesso l’addio di De Paul peserà sulla Serie A” Classe 1994, dopo quasi… L'articolo Calciomercato, De Paul all’Atletico Madrid “Contatti con l’Inter, il suo addio peserà” è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 luglio 2021), l’ex DS dell’Udinese Gerolin ai microfoni di ‘CMIT TV’: “Ci sono statianche con, adesso l’di Desulla Serie A” Classe 1994, dopo quasi… L'articolo, Decon, il suo” è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | De Paul saluta l'#Udinese: è un nuovo giocatore dell'#AtleticoMadrid - Cucciolina96251 : RT @FilippoRubu00: ??L’#Udinese con le cessioni illustri di Rodrigo #DePaul ???? e Juan #Musso ???? incasserà circa 55M. In arrivo qualche colp… - FilippoRubu00 : ??L’#Udinese con le cessioni illustri di Rodrigo #DePaul ???? e Juan #Musso ???? incasserà circa 55M. In arrivo qualche… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Argentina: #DePaul intona un coro contro il Brasile, #Messi lo interrompe per fair play. Il VIDEO - genovesergio76 : RT @cmdotcom: Argentina: #DePaul intona un coro contro il Brasile, #Messi lo interrompe per fair play. Il VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Paul Fight Club ... Sergio Ramos svincolato (15 milioni per due anni più cifra imprecisata alla firma) e si parla con insistenza del possibile assalto a Paul Pogba… Inizia quindi ad essermi più chiaro il '...

Da Aguero fino ad un nerazzurro. I migliori colpi della sessione (finora) Fino a questo momento la regina del calciomercato è senza dubbio il Paris Saint Germain . La ... De Paul dall'Udinese per 35 milioni di euro è uno degli acquisti più cari finora. E tra questi ce ne è ...

Da Hakimi a De Paul: la top ten dei colpi più costosi. E ci sono due meteore di Serie A... La Gazzetta dello Sport De Paul intona un coro contro il Brasile, Messi lo zittisce: il video fa il giro del web Lionel Messi non ha voluto unirsi ai cori contro il Brasile, anzi, ha bloccato sul nascere l'idea del compagno di squadra Rodrigo De Paul. Gran bel gesto della pulce.

Calciomercato Juventus, sfuma l’obiettivo: giocherà nella Liga A lungo è stato indicato come uno dei possibili colpi del calciomercato della Juventus. Che però non sarà la Juventus. LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegr ...

... Sergio Ramos svincolato (15 milioni per due anni più cifra imprecisata alla firma) e si parla con insistenza del possibile assalto aPogba… Inizia quindi ad essermi più chiaro il '...Fino a questo momento la regina delè senza dubbio il Paris Saint Germain . La ... Dedall'Udinese per 35 milioni di euro è uno degli acquisti più cari finora. E tra questi ce ne è ...Lionel Messi non ha voluto unirsi ai cori contro il Brasile, anzi, ha bloccato sul nascere l'idea del compagno di squadra Rodrigo De Paul. Gran bel gesto della pulce.A lungo è stato indicato come uno dei possibili colpi del calciomercato della Juventus. Che però non sarà la Juventus. LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfida a due per il mediano: lo vuole Allegr ...