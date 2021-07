Calciomercato | Carlos Bacca è un nuovo giocatore del Granada

(Di martedì 13 luglio 2021)è undel. Ad annunciarlo è lo stesso club spagnolo, che quindi rende ufficiale il primo innesto in vista della stagione 2021/2022. Il 34enne colombiano arriva a parametro zero, dopo le ultime quattro stagioni passate al Villarreal, con il quale si è aggiudicato l’Europa League 2021. Si tratta del terzo club spagnolo in cui militerà: oltre a Villarreal e, infatti, l’attaccante aveva giocato nel Siviglia dal 2013 al 2015, prima di approdare al Milan. SportFace.

Advertising

calciomercatoit : ?? Il #Granada ingaggia l’ex #Milan Carlos #Bacca: UFFICIALE - sportface2016 : #Calciomercato, l'ex milanista Carlos #Bacca è un nuovo giocatore del #Granada - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ???? UFFICIALE - #Granada, annunciato l’arrivo dell’ex #Milan, Carlos #Bacca ?? L’annuncio del club spagnolo #LeBombeDiVl… - LeBombeDiVlad : ???? UFFICIALE - #Granada, annunciato l’arrivo dell’ex #Milan, Carlos #Bacca ?? L’annuncio del club spagnolo… - sportal_it : Tevez può raggiungere Higuain -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Carlos

Commenta per primo La maledizione di Giorgio Chiellini, che alimenta la leggenda del Kiricocho . La genesi la si deve aBilardo che, all' Estudiantes , vedeva questo tifoso rioplatense che assisteva spesso agli allenamenti del club argentino. Allenamenti in cui, sotto i suoi occhi, si infortunava un giocatore. E ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTube ... È una leggenda, partita nel 1982 quandoBilardo era allenatore dell'Estudiantes. Kiricocho era un ...Carlos Bacca è un nuovo giocatore del Granada. Ad annunciarlo è lo stesso club spagnolo, che quindi rende ufficiale il primo innesto in vista della stagione 2021/2022. Il 34enne colombiano arriva a ...Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Granada ha reso noto l’ingaggio di Carlos Bacca a parametro zero Inizia a muoversi il mercato europeo. Carlos Bacca, che si è svincolato ...