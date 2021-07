Ammazzato mentre festeggiava l’Italia. Michele, ucciso a 42 anni a colpi di arma da fuoco (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamava Michele Colosio ed era in Messico per lavorare e aiutare. Michele è morto a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas, in una dinamica a dir poco violenta e oscura. L’uomo, di 42 anni, era originario di Borgosatollo, un comune di appena 9mila anime in provincia di Brescia. Colosio, da dieci anni faceva la spola tra il Bresciano e il Messico, ma stavolta la sua vita si è fermata lì per colpa di alcuni colpi di pistola. Il 42enne lavorava a progetti di cooperazione e volontariato. Secondo alcuni giornali locali, Michele Colosio è stato ucciso a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Si chiamavaColosio ed era in Messico per lavorare e aiutare.è morto a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas, in una dinamica a dir poco violenta e oscura. L’uomo, di 42, era originario di Borgosatollo, un comune di appena 9mila anime in provincia di Brescia. Colosio, da diecifaceva la spola tra il Bresciano e il Messico, ma stavolta la sua vita si è fermata lì per colpa di alcunidi pistola. Il 42enne lavorava a progetti di cooperazione e volontariato. Secondo alcuni giornali locali,Colosio è statoa ...

Advertising

lumaca4377 : RT @cta384: @Didier131193 @GiorgiaMeloni Quindi mi restituiscono 35 anni di contribuzione sanitaria? Ok ci sto, aspetto il bonifico. Ma a… - cta384 : @Didier131193 @GiorgiaMeloni Quindi mi restituiscono 35 anni di contribuzione sanitaria? Ok ci sto, aspetto il boni… - che_balle : Una notizia molto bella in merito a #euro2020 : un pregiudicato ammazzato mentre festeggiava... Uno in meno da mant… - IGLIF6 : FACEZIA:MENTRE UNO UOMO SPIEGAVA ALLE INFERMIERE CHE UN'OTTIMA CACATA E' UN BUON ANALGESICO CHE LEONARDO DA VINCI N… - MarmaladeCherry : RT @thedoctordonnna: Ma mentre ero al cesso mi hanno ammazzato chiesa? PORCODIO MI HANNO AMMAZZATO CHIESA? IO VI MANGIO BRUTTE MERDE -