Southgate sul futuro: «Devo riflettere su Euro 2020. Ho bisogno di tempo» (Di lunedì 12 luglio 2021) Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha parlato del suo futuro dopo la finale persa di Euro 2020 contro l'Italia Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha parlato del suo futuro dopo la finale persa di Euro 2020 contro l'Italia. Le sue dichiarazioni. «Rinnovo? Non penso sia il momento più appropriato per parlarne. Dobbiamo qualificarci per il Qatar e ho bisogno di tempo per stare solo e riflettere su Euro 2020. Ho ...

