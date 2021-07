Rdc | Orlando | ‘fare discussione seria | no a demonizzazione strumento’

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Noi dovremo fare unamolosul Reddito di cittadinanza partendo dai numeri e dai dati di cui disponiamo. Il Rdc paga molto per il fatto che è stato raccontato che doveva servire a raggiungere obiettivi che non poteva realizzare cioè a realizzare delle politiche attive del lavoro. Il Rdc è una misura di contrasto alla povertà e questo lo ha fatto nel momento in cui c’è stata la pandemia altrimenti avremmo ancora più persone sotto la soglia di povertà”. Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andreaintervenendo alla Festa de L’Unità di Roma sottolineando “la ...

... il Rdc deve essere completamente rivisto perché proprio come emerge dal rapporto non ha svolto ... esponente della Lega e sottosegretaria al Lavoro, risponde al ministro del Lavoro Andrea Orlando che ... Andrea Mandelli , del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando e della ... L'occupabilità dei percettori di Rdc, purtroppo, è molto scarsa . Un gran numero di percettori di Rdc/PdC "..."
La sottosegretaria al Lavoro: 'Siamo al governo insieme, forze politiche diverse impegnate in un progetto di unità nazionale' ...