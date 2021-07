Raffaella Carrà aveva previsto la sua morte | il gesto rivela tutto

(Di lunedì 12 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.la suae poco prima del giorno tragicofatto undavvero bellissimo. Sono passati solo pochi giorni dalladella popolare conduttrice e showgirl amata e apprezzata inil mondo che è mancata a seguito di un cancro ai polmoni che non le ha lasciato scampo, sorte

Advertising

davidlisnard : Adriano Celentano & Raffaella Carrà Prisencolinensinainciusol - fanpage : Raffaella Carrà ha donato fino alla fine dei suoi giorni, è ciò che emerge da un post di ringraziamento del governa… - albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - lady_martine : RT @JustJared: #RIP Raffaella Carrà. - DalyGrimaldi : RT @wildrouche: CAZZO DI RAFFAELLA CARRÀ SBATTUTO SUL PRINCIPE FILIPPO NELL'ALDILÀ -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Ogni serata sarà introdotta da un omaggio atra clip dei suoi film, delle sue interviste, dei suoi indimenticabili balli. Silvio Orlando riceverà il premio alla carriera e incontrerà ..."Maradona in carcere per amore di"/ Così nacque un'amicizia speciale Teniamo a ribadire, tuttavia, come al momento si tratti unicamente di un'idea, che si andrebbe a instaurare nel ...