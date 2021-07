Provano a tuffarsi in Fontana di Trevi | denunciati

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – Finale Europei, oltre un centinaio gli interventi da parte della Polizia Locale nella notte. Adifermate due persone intente anella vasca monumentale. Sono stati oltre un centinaio gli interventi eseguiti sul territorio Capitolino dalla Polizia Locale, nella notte appena trascorsa, in occasione della finale del Campionato Europeo di calcio. In particolare, nelle vie e piazze del Centro Storico i caschi bianchi sono stati impegnati in diversi interventi per tutelare l’incolumità del gran numero di persone intente a festeggiare per le strade della Capitale. In più occasioni le pattuglie sono dovute intervenire ...