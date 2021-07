Matteo Berrettini e la nazionale inglese: le due reazioni alla sconfitta e l’arte di saper perdere (e di non rosicare o almeno di non farlo notare) (Di lunedì 12 luglio 2021) Sfilano per primi, lungo quel palchetto bianco e turchese che qualcuno ha spinto in mezzo al prato. Avanzano uno dopo l’altro. Con lo sguardo basso e la faccia seria. Stringono mani, stirano labbra in sorrisi di circostanza. Poi stendono il collo in favore del padrone del vapore, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. La medaglia d’argento non fa in tempo a toccare il loro sterno che se la sono già sfilata. Via. Dal collo, dalla mente, dalla memoria. Giù, nel fondo di qualche cassetto, alla fine di qualche album di ricordi che nessuno vorrà più aprire. È un movimento che ripetono quasi tutti i giocatori della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Sfilano per primi, lungo quel palchetto bianco e turchese che qualcuno ha spinto in mezzo al prato. Avanzano uno dopo l’altro. Con lo sguardo basso e la faccia seria. Stringono mani, stirano labbra in sorrisi di circostanza. Poi stendono il collo in favore del padrone del vapore, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. La medaglia d’argento non fa in tempo a toccare il loro sterno che se la sono già sfilata. Via. Dal collo, dmente, dmemoria. Giù, nel fondo di qualche cassetto,fine di qualche album di ricordi che nessuno vorrà più aprire. È un movimento che ripetono quasi tutti i giocatori della ...

