Mattarella | «Grazie ai preparatori dei portieri e complimenti a Donnarumma»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto la Nazionale italiana in Quirinale. Queste le parole rivolte agli azzurri di Mancini: “Non devo fare un discorso, non è questo il giorno. Servono solo gli applausi.al presidente Gravina, con cui ho vissuto la gara di ieri. Ipiù grandi vanno ai giocatori azzurri, che hanno meritato di vincere pur giocando con due pesanti handicap: lo stadio e il gol preso a freddo. È stata un’impresa. Ieri mi è stato chiesto un commento a caldo, che confermo: siete stati circondati dall’affetto degli italiani e avete contraccambiato. Avete reso onore allo sport, così ...

17.30 Gravina da: "azzurri" "agli azzurri siamo ancora più felici e orgogliosi di essere italiani" Lo ha detto Gabriele Gravina durante l' incontro della Nazionale campione d'Europa col ...... Presidente" "Presidente, e' una vittoria da dedicare a tutti gli Italiani!". Cosi' il ct azzurro Roberto Mancini, su Twitter, rispondendo ai complimenti del Capo dello Stato...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli Azzurri ricevuti nei Giardini del Quirinale. “Avete reso onore allo sport, per il legame lungo che vi ha unito, manifestando armonia ...«Questa vittoria è per lei, che è stato il nostro primo tifoso - ha aggiunto Chiellini rivolgendosi a Mattarella - e ai milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli» IL GRAZIE ...