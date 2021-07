L’Oms: «Immagini di Wembley devastanti» (Di lunedì 12 luglio 2021) «Il Covid-19 non si è preso una pausa per una sera. La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, accalcate in ambienti affollati, senza mascherina, che urlano/gridano/cantano. Devastante»: è il commento affidato ai social dell’epidemiologa Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Coronavirus. Il riferimento è alla finale degli Europei domenica scorsa a Londra con lo stadio pieno e la folla in strada. «Dovrei divertirmi a guardare la trasmissione accadere davanti ai miei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 luglio 2021) «Il Covid-19 non si è preso una pausa per una sera. La variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, accalcate in ambienti affollati, senza mascherina, che urlano/gridano/cantano. Devastante»: è il commento affidato ai social dell’epidemiologa Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Coronavirus. Il riferimento è alla finale degli Europei domenica scorsa a Londra con lo stadio pieno e la folla in strada. «Dovrei divertirmi a guardare la trasmissione accadere davanti ai miei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

