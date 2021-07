Il Comune a Genoa e Samp | «Pagate i debiti del Ferraris»

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo scaduto, bisogna pagare. Come riportano le pagine genovesi di Repubblica, ildi Genova ha chiesto adoria di mettersi in regola con i cinque anni di canoni non pagati per lo stadio di Marassi. La società Luigi, costituita dai due club e che ha in concessione l’impianto, deve risolvere la L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Comune Genoa

Pianetagenoa1893.net

Commenta per primo 1,6 milioni di euro: è la somma degli affitti che Genoa e Sampdoria non avrebbero versato al Comune di Genova per l'utilizzo della stadio Luigi Ferraris negli ultimi 5 anni. Secondo quanto riporta questa mattina La Repubblica , l'assessore al ...L'edizione genovese de La Repubblica riporta il sollecito di Pietro Piciocchi, Assessore al Bilancio del Comune di Genova, per il Ferraris. "Genoa e Sampdoria devono mettersi in regola con i cinque ...Tempo scaduto, bisogna pagare. Come riportano le pagine genovesi di Repubblica, il Comune di Genova ha chiesto a Genoa e Sampdoria di mettersi in regola con i cinque anni di canoni non pagati per lo s ...