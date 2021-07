Gkn resiste Firenze verso lo sciopero generale | e il Mise convoca Melrose

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 12 luglio 2021) Di fronte a un ministero dello Sviluppo economico che con la viceministra pentastellata Alessandra Todde batte un colpo,ndo per giovedì una prima riunione per chiamare i vertici aziendali e i padroni del fondo inglesea rispondere della chiusura a freddo della Gkn di Campi Bisenzio, si muovono anche i sindacati. “Stiamo organizzando proprio per giovedì – anticipa Daniele Calosi che guida la Fiom Cgil di– al massimo per venerdì, unodi tutte le categorie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.