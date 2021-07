Formula 1 | il calendario 2021 è un rompicapo

(Di lunedì 12 luglio 2021) Siamo ormai a metà stagione ma, che ci crediate o no, ildella1 non è ancora definitivo! Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato delle cancellazioni delle tappe di Singapore, Canada e Australia, con le varie sostituzioni annunciate. Ma la situazione è lungi dall’essere definitiva, tanto che arrivano voci da ogni dove di nuove defezioni. Si tratta di una brutta gatta da pelare per il boss Stefano Domenicali, chiamato a mantenere in piedi una stagione che rischia di essere accorciata. Facciamo il punto della situazione.1: cosa dobbiamo aspettarci dal...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: Formula E, svelato il calendario provvisorio del 2022 con 16 gare - SorgentePas002 : Formula1 Gp GRAN BRETAGNA 18luglio2021 - markus_auto : Formula E, svelato il calendario provvisorio del 2022 con 16 gare ... - KmrFanforever : RT @FormulaPassion: #F1 | #Silverstone si offre per un nuovo bis - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Silverstone si offre per un nuovo bis -

Ultime Notizie dalla rete : Formula calendario

CUNEO CRONACA - Ildi manifestazioni previsto per 'La bella estate', dopo l'annullamento del primo ... Format rivisitato e ridotto dell'originaledei 'Doi Pass', con due eventi '...... centrata sul circuito austriaco del Red Bull Ring, il Mondiale di1 2021 è pronto a far cantare nuovamente i motori per la prossima tappa deliridato. Questo fine settimana, ...Lo scenario di un Russell in Mercedes nel 2022 appare una soluzione "logica" per far crescere un gran talento dopo tante stagioni spese nelle retrovie ...Quando si terrà il sorteggio del calendario della Serie A 2021/22? Scopriamo la data, le info e tutte le novità in vista.