Eredi di Craxi perdono la causa sul conto estero dell' ex premier | devono pagare 10mld di vecchie lire al Fisco

(Di lunedì 12 luglio 2021) I figli e la moglie di Bettinohanno perso in Cassazione, in qualità dicon “beneficio di inventario”, il ricorso contro gli avvisi di accertamento per le tasse evase e dasu oltre 19 miliardi e mezzo di. Il denaro era stato depositato sulsvizzero International Gold Coast riconducibile al politico ed ex, segretario del Psi travolto da Mani Pulite e morto latitante ad Hammamet nel 2000. Gli ermellini hanno condannato Stefania e Vittorioe la loro madre Anna aoltre 20mila euro di ...

