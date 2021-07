Elisabetta Gregoraci sul futuro professionale | “Sogno un programma emozionale”

(Di lunedì 12 luglio 2021), fresca di partecipazione al Grande Fratello Vip, dal 13 luglio 2021 tornerà nuovamente sul piccolo schermo per condurre in prime time su Italia 1, Battiti Live. Per fare un po’ il punto della situazione, e svelare qualche dettaglio in più su quelli che sono i suoi progetti professionali, la showgirl calabrese in una recentissima intervista non ha nascosto di essere stata corteggiata anche dalla Rai. Battiti Live,alla conduzione Nelle settimane passate,si è recata in Puglia per registrare le cinque puntate di Battiti Live, il ...

Da domani sera, 13 Luglio 2021,torna in Tv su Italia 1 con 'Battiti Live' . Le puntate sono state registrate dal 25 Giugno 2021 al 3 Luglio 2021 in Puglia. Da dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip , ...Molte voci sul web la voleva come sostituta della domenica di Barbara D'Urso. Invece,sorprende tutti e risponde così. Domani sera, Italia Uno trasmetterà la prima della cinque puntate di Battiti Live , il programma musicale, condotto dae Alan ...