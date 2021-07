Disoccupazione: come sospendere e riattivare la Naspi (Di lunedì 12 luglio 2021) Ti sei mai chiesto se è possibile sospendere la percezione dell’indennità Naspi in caso di nuovo lavoro, per poi riattivarla? La risposta è assolutamente positiva ma ad alcune condizioni specifiche. Ricordiamo innanzitutto che per i lavoratori i quali perdono involontariamente il proprio lavoro hanno diritto, se soddisfatti determinati requisiti, a percepire un’indennità erogata dall’INPS con lo scopo di sostenerne il reddito durante la Disoccupazione. Tale indennità prende il nome di Naspi, acronimo di Nuova assicurazione sociale per l’impiego. Se le regole per percepirla, dai requisiti alle modalità di presentazione ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 12 luglio 2021) Ti sei mai chiesto se è possibilela percezione dell’indennitàin caso di nuovo lavoro, per poi riattivarla? La risposta è assolutamente positiva ma ad alcune condizioni specifiche. Ricordiamo innanzitutto che per i lavoratori i quali perdono involontariamente il proprio lavoro hanno diritto, se soddisfatti determinati requisiti, a percepire un’indennità erogata dall’INPS con lo scopo di sostenerne il reddito durante la. Tale indennità prende il nome di, acronimo di Nuova assicurazione sociale per l’impiego. Se le regole per percepirla, dai requisiti alle modalità di presentazione ...

Advertising

achille_conte : @maumacosi @ManuelTucci2 @LorenaLuVi Ok, ma una cosa è essere licenziato in un paese con disoccupazione a 2 cifre e… - robreg1 : RT @Brasviz1: Così com'è, il RdC, sulla carta è un sussidio di disoccupazione, quindi non quello promesso dalle scimmie Di fatto è voto di… - gps72 : RT @Brasviz1: Così com'è, il RdC, sulla carta è un sussidio di disoccupazione, quindi non quello promesso dalle scimmie Di fatto è voto di… - Lauara_It : @MetrodoroT @Keynesblog Che non le piaccia il termine è un problema suo, sta di fatto che non si può chiamare “diso… - PacoTivoli : @AlexTheLondoner @SocialmenteDiv1 E' vero come è vero che l' euro ha portato disoccupazione endemica riduzione dei… -