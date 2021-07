British Open 2021, tutti gli italiani in gara. Guido Migliozzi e Francesco Molinari suonano la carica (Di lunedì 12 luglio 2021) La stagione del grande golf si avvicina alla fase finale della sua estate di fuoco, con l’ultimo dei quattro major in programma questa settimana, prima delle Olimpiadi di Tokyo e la grande conclusione con i playoff della Fed-Ex Cup prima dell’autunno. La 149esima edizione del British Open è infatti ormai prossima, si giocherà questo fine settimana al Royal St. George (Sandwich, Kent) uno dei percorsi più famosi e leggendari d’Inghilterra, rispettando l’originaria sequenza prevista nell’avvicendamento delle sedi. Nel 2021, infatti, era previsto l’approdo a St. Andrews per l’iconica edizione numero 150: siccome, però, il mondo sportivo è ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) La stagione del grande golf si avvicina alla fase finale della sua estate di fuoco, con l’ultimo dei quattro major in programma questa settimana, prima delle Olimpiadi di Tokyo e la grande conclusione con i playoff della Fed-Ex Cup prima dell’autunno. La 149esima edizione delè infatti ormai prossima, si giocherà questo fine settimana al Royal St. George (Sandwich, Kent) uno dei percorsi più famosi e leggendari d’Inghilterra, rispettando l’originaria sequenza prevista nell’avvicendamento delle sedi. Nel, infatti, era previsto l’approdo a St. Andrews per l’iconica edizione numero 150: siccome, però, il mondo sportivo è ...

Advertising

il_Finnico : Quando Molinari vinse il British Open, i titoloni dei giornali sportivi erano tutti per Higuain Domenica abbiamo N… - 2006_cap : #eurosportsnooker - artasmedicine : RT @itBritish: Nuova #opportunity per designers EU di collaborare con @Levis_UK e @British_Design su una #DigitalResidency focalizzata alla… - jeanmcameron : RT @itBritish: Nuova #opportunity per designers EU di collaborare con @Levis_UK e @British_Design su una #DigitalResidency focalizzata alla… - UKinItalia : RT @itBritish: Nuova #opportunity per designers EU di collaborare con @Levis_UK e @British_Design su una #DigitalResidency focalizzata alla… -