Benedetta, se la fede diventa strumento di passione carnale tra due suore (Di lunedì 12 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=n-31QJXV3iA Gesù come celebrità. Gesù come star da sognare la notte, magari mentre cavalca un cavallo bianco per venire a salvare la protagonista dalle serpi del peccato con una spada. Gesù sognato sulla croce che chiede di essere toccato con il fare malandrino di un protagonista di romanzo Harmony. Benedetta, monaca medievale, non conosce altro che il cristianesimo da quando è bambina e i suoi genitori hanno pagato perché diventasse monaca. Ora, a più di 30 anni, è invasata e convinta di parlare con la Madonna. Noi però non capiremo mai dove finisca la convinzione e inizi la verità. Quella dell’ultimo film di Paul Verhoeven ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=n-31QJXV3iA Gesù come celebrità. Gesù come star da sognare la notte, magari mentre cavalca un cavallo bianco per venire a salvare la protagonista dalle serpi del peccato con una spada. Gesù sognato sulla croce che chiede di essere toccato con il fare malandrino di un protagonista di romanzo Harmony., monaca medievale, non conosce altro che il cristianesimo da quando è bambina e i suoi genitori hanno pagato perchésse monaca. Ora, a più di 30 anni, è invasata e convinta di parlare con la Madonna. Noi però non capiremo mai dove finisca la convinzione e inizi la verità. Quella dell’ultimo film di Paul Verhoeven ...

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta fede Benedetta, la recensione: dal vangelo secondo Verhoeven Entrati nel suo convento non abbiamo trovato né mistero, né dramma, né quel desiderio pruriginoso di affondare il dito nell'amore proibito tre due donne di fede. Benedetta è qualcosa di molto diverso.

Benedetta, se la fede diventa strumento di passione carnale tra due suore
Presentato in concorso a Cannes, diretto da Paul Verhoeven, racconta un amore lesbico tra benedettine, in un tempo in cui fede e potere erano la stessa ... di un protagonista di romanzo Harmony.

