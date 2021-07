Abandoned per PS5, l'app necessaria per sperimentare immagini 4K, audio 3D e funzionalità del DualSense (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata di ieri Blue Box Studios ha annunciato ufficialmente la data di uscita dell'app legata ad Abandoned, il controverso gioco che in questo periodo è stato associato sia a Silent Hill che ad Hideo Kojima. Quest'app sarà disponibile per il pre-load dal "29 luglio con l'introduzione disponibile il 10 agosto seguita dal primo trailer sempre durante il mese di agosto", secondo quanto riferito dal team di sviluppo. Ma quest'applicazione a cosa servirà? Secondo Hasan Kahraman, co-fondatore di Blue Box l'app sarà necessaria per provare le funzionalità di nuova generazione del trailer del gioco in tempo reale. In risposta ad una domanda ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella giornata di ieri Blue Box Studios ha annunciato ufficialmente la data di uscita dell'app legata ad, il controverso gioco che in questo periodo è stato associato sia a Silent Hill che ad Hideo Kojima. Quest'app sarà disponibile per il pre-load dal "29 luglio con l'introduzione disponibile il 10 agosto seguita dal primo trailer sempre durante il mese di agosto", secondo quanto riferito dal team di sviluppo. Ma quest'applicazione a cosa servirà? Secondo Hasan Kahraman, co-fondatore di Blue Box l'app saràper provare ledi nuova generazione del trailer del gioco in tempo reale. In risposta ad una domanda ...

Advertising

Eurogamer_it : #Abandoned per #PS5, l'app è necessaria per sperimentare in tempo reale le feature next-gen. - infoitscienza : Abandoned: l’app si attiva il 10 agosto con supporto a 4K, audio 3D e DualSense – Notizia – PS5Videogiochi per PC e… - zazoomblog : Abandoned: ecco la data di uscita dell’app per il trailer - #Abandoned: #uscita #dell’app #trailer - tuttoteKit : #Abandoned: ecco la data di uscita dell’app per il trailer #PS5 #tuttotek - Stay_Nerd : Abandoned: nuova data per il pre-load dells “trailer app” su Ps5 -