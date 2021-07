A Bastad esordio per "Ceck" (alle 15 in tv). Fabbiano punta al main draw

(Di lunedì 12 luglio 2021) Thomasva a caccia della qualificazione nel "Nordea Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 419.470 dollari in corso di scena sui campi in terra rossa di, in Svezia. Il 32enne ...

OdeonZ__ : Cecchinato, c’è Gasquet all’esordio a Bastad: remake della sfida a Dubai - sportli26181512 : Cecchinato, c’è Gasquet all’esordio a Bastad: remake della sfida a Dubai: Cecchinato, c’è Gasquet all’esordio a Bas… -

La Gazzetta dello Sport

...dollari in corso di scena sui campi in terra rossa di, in Svezia. Il 32enne pugliese di San Giorgio Jonico, n.201 ATP ed ottava testa di serie delle "quali ", dopo aver sconfitto all'...Per la quarta volta in città (nel 2016 uscì all'per mano del connazionale Berlocq; nel 2019 ... a segno a Porto Alegre e Campinas ('13 e '14), poi a Cortina nel 2017 e anel 2018. ...Primo turno sulla terra svedese: un solo precedente tra i due, di qualche mese fa sul cemento. Vittoria del francese, che in questo torneo ha raggiunto la finale nel 2018 perdendo contro Fognini ...A Bastad tornano in campo Musetti e Fognini Il giovane talento italiano è pronto per ripartire dopo la sconfitta subita al primo turno di Wimbledon e all’esordio in Svezia se la vedrà con uno dei ...