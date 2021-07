Wta Amburgo 2021: titolo a Ruse, battuta Petkovic in finale (Di domenica 11 luglio 2021) Elena Gabriela Ruse è la vincitrice del torneo Wta di Amburgo 2021. La tennista della Romania ha battuto in finale Andrea Petkovic in due set (7-6(6), 6-4). Parte bene Ruse che, dopo aver annullato una palla break ai vantaggi all’avversaria nel secondo game del primo set, conquista il break a zero nel terzo gioco (2-1). Ma il controbreak della tedesca è immediato e la gara torna in parità (2-2) arrivando al tie-break, dove ad avere la meglio è stata Ruse (7-6(6)). In apertura di secondo set la numero 198 al mondo perde subito il servizio (1-0), così come nel terzo game ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Elena Gabrielaè la vincitrice del torneo Wta di. La tennista della Romania ha battuto inAndreain due set (7-6(6), 6-4). Parte beneche, dopo aver annullato una palla break ai vantaggi all’avversaria nel secondo game del primo set, conquista il break a zero nel terzo gioco (2-1). Ma il controbreak della tedesca è immediato e la gara torna in parità (2-2) arrivando al tie-break, dove ad avere la meglio è stata(7-6(6)). In apertura di secondo set la numero 198 al mondo perde subito il servizio (1-0), così come nel terzo game ...

Advertising

sportface2016 : #WtaAmburgo 2021: titolo a #Ruse, battuta #Petkovic in finale - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Al commento per la finale del WTA di Amburgo Petkovic ???? vs Ruse ???? @SuperTennisTv - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Al commento per la finale del WTA di Amburgo Petkovic ???? vs Ruse ???? @SuperTennisTv - WTARomania : RT @FiorinoLuca: Al commento per la finale del WTA di Amburgo Petkovic ???? vs Ruse ???? @SuperTennisTv - FiorinoLuca : Al commento per la finale del WTA di Amburgo Petkovic ???? vs Ruse ???? @SuperTennisTv -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Amburgo Amburgo: domenica Paolini va a caccia del titolo in doppio Questa la programmazione: domenica 11 luglio - LIVE alle ore 12.00 (finale) RISULTATI "Hamburg European Open" WTA 250 Amburgo, Germania 6 - 11 luglio, 2021 $235.238 - terra rossa SINGOLARE Primo ...

Wta Amburgo 2021, finale Petkovic - Ruse: battute Niemeier e Yastremska Saranno Andrea Petkovic ed Elena - Gabriela Ruse a giocare domani la finale del torneo WTA 250 di Amburgo , che sulla sua terra rossa è tornata ad ospitare il circuito femminile dopo 19 anni. La padrona di casa ha battuto in un derby tutto tedesco Jule Niemeier, classe '99 che ha ceduto ...

WTA Amburgo 2021, saranno Ruse e Petkovic a giocarsi la finale. Eliminate Yastremska e Niemeier OA Sport Wta Amburgo 2021: titolo a Ruse, battuta Petkovic in finale Elena Gabriela Ruse è la vincitrice del torneo Wta di Amburgo 2021. La tennista della Romania ha battuto in finale Andrea Petkovic in due set (7-6(6), 6-4).

VARIE: GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA ROMA (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (12-18 luglio): LUNEDÌ 12 - Tennis: Atp 500 Amburgo (fino al 18) - Tennis: Atp 250 Newport (fino al 18) - Tennis: Atp 250 B ...

Questa la programmazione: domenica 11 luglio - LIVE alle ore 12.00 (finale) RISULTATI "Hamburg European Open"250, Germania 6 - 11 luglio, 2021 $235.238 - terra rossa SINGOLARE Primo ...Saranno Andrea Petkovic ed Elena - Gabriela Ruse a giocare domani la finale del torneo250 di, che sulla sua terra rossa è tornata ad ospitare il circuito femminile dopo 19 anni. La padrona di casa ha battuto in un derby tutto tedesco Jule Niemeier, classe '99 che ha ceduto ...Elena Gabriela Ruse è la vincitrice del torneo Wta di Amburgo 2021. La tennista della Romania ha battuto in finale Andrea Petkovic in due set (7-6(6), 6-4).ROMA (ITALPRESS) - Questi i principali appuntamenti sportivi della settimana (12-18 luglio): LUNEDÌ 12 - Tennis: Atp 500 Amburgo (fino al 18) - Tennis: Atp 250 Newport (fino al 18) - Tennis: Atp 250 B ...