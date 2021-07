WTA Amburgo 2021, Elena Gabriela Ruse piega Andrea Petkovic in Finale e fa suo il titolo sulla terra tedesca (Di domenica 11 luglio 2021) Cala il sipario sulla Finale del torneo WTA di Amburgo (Germania). sulla terra rossa tedesca la rumena Elena Gabriela Ruse (n.198 del mondo) ha sconfitto la tedesca Andrea Petkovic per 7-6 (4) 6-4 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Una sfida nella quale la rumena ha saputo interpretare al meglio i punti importanti del match, prevalendo in due parziali. Nel primo set le due contendenti devono trovare le misure nei turni al servizio ed entrambe concedono un break nel terzo e nel quarto game. Si ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Cala il sipariodel torneo WTA di(Germania).rossala rumena(n.198 del mondo) ha sconfitto laper 7-6 (4) 6-4 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Una sfida nella quale la rumena ha saputo interpretare al meglio i punti importanti del match, prevalendo in due parziali. Nel primo set le due contendenti devono trovare le misure nei turni al servizio ed entrambe concedono un break nel terzo e nel quarto game. Si ...

