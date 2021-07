Variante Delta, crescono i contagi: è allerta internazionale (Di domenica 11 luglio 2021) Variante Delta, è “allerta internazionale” dopo l’aumento dei contagi da coronavirus in Italia ed Europa. A preoccupare sono in particolare Spagna e Portogallo, ma anche la Russia, fra focolai e casi di ritorno tra turisti e tifosi. Per questo il ministero della Salute italiano ha diffuso una circolare che detta le misure e le raccomandazioni proprio alla luce di una ‘allerta internazionale Variante Delta: incremento dei casi Covid-19 in diversi Paesi europei’. “L’allentamento delle misure di controllo nelle ultime settimane – si legge ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 luglio 2021), è “” dopo l’aumento deida coronavirus in Italia ed Europa. A preoccupare sono in particolare Spagna e Portogallo, ma anche la Russia, fra focolai e casi di ritorno tra turisti e tifosi. Per questo il ministero della Salute italiano ha diffuso una circolare che detta le misure e le raccomandazioni proprio alla luce di una ‘: incremento dei casi Covid-19 in diversi Paesi europei’. “L’allentamento delle misure di controllo nelle ultime settimane – si legge ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - EleEsse77 : RT @valy_s: #COVID19 In conferenza stampa #ISS, #Brusaferro e #Rezza non sanno come dire che ci sono casi in aumento… ma che sostanzialmen… - BulgariZohra : RT @RobertoBurioni: La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol https:… -