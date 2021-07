Ultime Notizie Roma del 11-07-2021 ore 12:10 (Di domenica 11 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la variante Delta preoccupa l’Europa crescono i focolai tra chi va in vacanza ma anche tra i tifosi di rientro dalle partite degli Europei una circolare del Ministero della Salute avverte che le autorità finlandesi hanno rilevato numerosi casi di covid e tra 4500 tifosi di rientro dalle partite in Russia le autorità olandesi hanno riportato di un aumento di casi tra studenti di ritorno da Palma di Maiorca e dall’algarve secondo le Stime in Europa il 70% delle nuove infezioni sarà dovuto alla variante Delta entro l’inizio di agosto il 90% entro la fine di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la variante Delta preoccupa l’Europa crescono i focolai tra chi va in vacanza ma anche tra i tifosi di rientro dalle partite degli Europei una circolare del Ministero della Salute avverte che le autorità finlandesi hanno rilevato numerosi casi di covid e tra 4500 tifosi di rientro dalle partite in Russia le autorità olandesi hanno riportato di un aumento di casi tra studenti di ritorno da Palma di Maiorca e dall’algarve secondo le Stime in Europa il 70% delle nuove infezioni sarà dovuto alla variante Delta entro l’inizio di agosto il 90% entro la fine di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Iss, ampia distribuzione di casi Covid, ridotta ma persistente La maggior parte dei casi segnalati in Italia nelle ultime due settimane sono stati sottoposti ad accertamento diagnostico per la presenza di sintomi (31,8%) o in seguito ad attività di ricerca dei ...

Crescono i contagi della variante Delta: è allerta internazionale Le previsioni: variante Delta al 90% a fine agosto "Sulla base delle ultime evidenze disponibili, si prevede che in Europa il 70% delle nuove infezioni da Sars - CoV - 2 sarà dovuto alla variante ...

Coronavirus, ultime notizie. Von der Leyen: entro oggi ai Paesi Ue altri 500 mln di dosi Il Sole 24 ORE TRICOLORI GIOVANILI. MARCO LODA CONQUISTA IL TITOLO DEL SECONDO ANNO Marco Loda, bresciano della Polisportiva Camignone, è il nuovo campione italiano esordienti di secondo anno. IL 14enne di Cazzago San Martino, vincitore sette giorni fa del Lombardia Giovani, ha conqu ...

La funzione multi-dispositivo di WhatsApp: ecco gli ultimi dettagli scovati (foto) Continuano in casa WhatsApp i lavori di sviluppo della funzione multi-dispositivo, la quale permetterà agli utenti di poter far uso del servizio di messagg ...

