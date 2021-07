UFC, Poirier batte McGregor che si rompe una caviglia (Video Highlights) (Di domenica 11 luglio 2021) Nella trilogia della sfida tra McGregor-Poirier a vincere è stato quest’ultimo ma in un modo che nessuno si aspettava: infatti l’irlandese dopo appena un round ha appoggiato all’indietro la caviglia sinistra che di schianto ha ceduto, spezzando, con l’arbitro che obbligato ovviamente a sancire la fine dell’incontro che va detto in quei pochi minuti, era L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Tour de France 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Orari, canali e programmazione Dove vedere MotoGp Catalunya: diretta tv e streaming ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 11 luglio 2021) Nella trilogia della sfida traa vincere è stato quest’ultimo ma in un modo che nessuno si aspettava: infatti l’irlandese dopo appena un round ha appoggiato all’indietro lasinistra che di schianto ha ceduto, spezzando, con l’arbitro che obbligato ovviamente a sancire la fine dell’incontro che va detto in quei pochi minuti, era L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Tour de France 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Orari, canali e programmazione Dove vedere MotoGp Catalunya: diretta tv e streaming ...

