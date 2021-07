Tom Cruise e David Beckham esultano per il gol dell’Inghilterra insieme al principino George (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo solo due minuti di gioco, il calciatore Luke Shaw ha segnato il primo gol che ha portato in vantaggio l’Inghilterra nella sfida contro l’Italia per il titolo finale degli Europei 2021. Dalla tribuna d’onore spuntano Tom Cruise e x che si danno un pugno di esultanza, mentre accanto a loro gridava felice il principino George accompagnato dai genitori William e Kate. Beckham e il principe William complici in tribuna All’inizio della partita, si erano visti anche lo stesso Beckham con il principe William salutarsi e scambiare qualche parola da una divisione all’altra. Una settimana di finali sportive ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo solo due minuti di gioco, il calciatore Luke Shaw ha segnato il primo gol che ha portato in vantaggio l’Inghilterra nella sfida contro l’Italia per il titolo finale degli Europei 2021. Dalla tribuna d’onore spuntano Tome x che si danno un pugno di esultanza, mentre accanto a loro gridava felice ilaccompagnato dai genitori William e Kate.e il principe William complici in tribuna All’inizio della partita, si erano visti anche lo stessocon il principe William salutarsi e scambiare qualche parola da una divisione all’altra. Una settimana di finali sportive ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da Tom Cruise a Kate, vip sugli spalti per la finale di Wimbledon #ANSA - stanzaselvaggia : Stava pure di là, a Wimbledon. Secondo me il problema è Tom Cruise. Protagonista di Jerry MAGUIRE, per giunta. Un g… - massimcoppola : Ragazzi è Mattarella contro Tom Cruise. Non possiamo perdere. #EURO2020 - classino : RT @MatteoSoragna: Grazie al cazzo che Tom Cruise tifa Inghilterra. C’è Maguire. #ItaliaInghilterra #EURO2020 - gipsofilaa : io pazza perchè tra gli spalti c’era pure tom cruise. cone stai tommaso crociera? tutti bene ora? #ENGITA #ItaliaInghilterra #Euro2020Final -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Cruise Italia - Inghilterra, invasione di campo interrompe la finale: in 4 per bloccare il 'fuorilegge' LE STATISTICHE Italia - Inghilterra, due gol da record per una finale IL PERSONAGGIO Tom Cruise si regala anche Italia - Inghilterra SPORT Chiesa si infortuna all'80' di Italia - Inghilterra

Tom Cruise, dopo Wimbledon, si regala anche Italia - Inghilterra. Parata di stelle a Wembley Da Tom Cruise a David Beckham e Kate Moss , e ancora le autorità politiche, come il presidente della Repubblica italiana Sergio e il premier Boris Johnson , e le teste coronate dei Duchi di Cambridge: ...

Europei 2021, Tom Cruise rivela: “Ecco chi tiferò tra Inghilterra e Italia” Il Fatto Quotidiano Tribuna d’onore a Wembley, tra Mattarella e Tom Cruise Tom Cruise, David Beckham, Kate Moss sono alcuni tra i vip presenti questa sera in tribuna autorità per la finale degli Europei a Wembley. Ma ci sono anche il presidente della Repubblica italiana Serg ...

Finale Euro 2020: l'Italia vince ai rigori Finisce ai rigori la finale di Euro 2020 sotto la curva degli inglesi con la vittoria dell'Italia. Da Tom Cruise a David Beckham e Kate Moss, e ancora le autorità politiche, come il presidente della ...

LE STATISTICHE Italia - Inghilterra, due gol da record per una finale IL PERSONAGGIOsi regala anche Italia - Inghilterra SPORT Chiesa si infortuna all'80' di Italia - InghilterraDaa David Beckham e Kate Moss , e ancora le autorità politiche, come il presidente della Repubblica italiana Sergio e il premier Boris Johnson , e le teste coronate dei Duchi di Cambridge: ...Tom Cruise, David Beckham, Kate Moss sono alcuni tra i vip presenti questa sera in tribuna autorità per la finale degli Europei a Wembley. Ma ci sono anche il presidente della Repubblica italiana Serg ...Finisce ai rigori la finale di Euro 2020 sotto la curva degli inglesi con la vittoria dell'Italia. Da Tom Cruise a David Beckham e Kate Moss, e ancora le autorità politiche, come il presidente della ...