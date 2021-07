Terribile infortunio a Lozano operato all’occhio (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Terribile infortunio a Lozano attaccante del Napoli. È avvenuto nel corso della partita tra Messico e Trinidad Tobago per la Copa Oro Concacaf. È avvenuto all’inizio della partita, al quarto d’ora. Lozano è andato a sbattere contro il piede del portiere in uscita. È svenuto per l’impatto. Paurosa la ferita all’occhio. È uscito in barella, con il collare. È stato operato d’urgenza per il taglio profondo vicinissimo all’occhio. La speranza, ovviamente, è che non ci siano lesioni definitive. Al momento nulla lascia presagire questa evenienza. Le notizie sono ancora ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021)attaccante del Napoli. È avvenuto nel corso della partita tra Messico e Trinidad Tobago per la Copa Oro Concacaf. È avvenuto all’inizio della partita, al quarto d’ora.è andato a sbattere contro il piede del portiere in uscita. È svenuto per l’impatto. Paurosa la ferita. È uscito in barella, con il collare. È statod’urgenza per il taglio profondo vicinissimo. La speranza, ovviamente, è che non ci siano lesioni definitive. Al momento nulla lascia presagire questa evenienza. Le notizie sono ancora ...

Advertising

napolista : Brutale impatto contro il portiere in uscita. Le immagini sona spaventose, l’attaccante del Napoli operato d’urgenz… - CalcioNapoli24 : - SpetremenAle : RT @Zona_Wrestling: #WWE Il mondo del wrestling si stringe intorno a Bayley dopo il suo terribile infortunio - - Zona_Wrestling : #WWE Il mondo del wrestling si stringe intorno a Bayley dopo il suo terribile infortunio - - PinelliFederica : RT @CGILModena: ?? I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti nelle liste della Fiom Cgil #Modena mettono in evidenza che il ta… -