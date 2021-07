Spinazzola scrive alla Nazione prima di Italia-Inghilterra | “In fondo ci arrivi se sei disposto a dare l’anima”

(Di domenica 11 luglio 2021) Leonardosarà il grande assente sul campo nella finale degli Europei, che si disputerà a Wembley questa sera. Il calciatore però sosterrà la Nazionale dpanchina, essendo volato a Londra insiemesquadra che gli ha dedicato la semifinale vinta con la Spagna.è stato operato dopo la rottura del tendine d’Achille, ma non ha mai smesso di fare il tifo per l’, a cui ha scritto una lettera in vista del match finale.: la lettera per i compagnidi ...

Advertising

matteosalvinimi : “Intervento riuscito perfettamente. Iniziato il countdown, ci vediamo presto!”, così scrive Leonardo #Spinazzola su… - N0mi05 : RT @CorriereUmbria: Spinazzola scrive ai compagni prima della finale: 'Sono in campo con voi. Rifarei quell'allungo altre cento volte' #Spi… - CorriereUmbria : Spinazzola scrive ai compagni prima della finale: 'Sono in campo con voi. Rifarei quell'allungo altre cento volte'… - FrancescaASR2 : RT @sportface2016: #Spinazzola scrive una lettera ai compagni: 'Vorrei che le mani di Bryan Cristante, il primo compagno a consolarmi dopo… - blogsicilia : #italiainghilterra #spinazzola Euro 2020, Spinazzola scrive ai suoi compagni, 'Tornassi indietro...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola scrive

L'infortunio mi ha strappato al campo ma non poteva portarmi via dal gruppo",, partito per Londra con la Nazionale. "Quando sono salito sull'aereo per Londra sono rinato un po', ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Gazzanet", "item": "https://www.itasportpress.it/gazzanet/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Europei,agli ...Leonardo Spinazzola sarà il grande assente sul campo nella finale degli Europei Italia-Inghilterra, che si disputerà a Wembley questa sera. Il calciatore però sosterrà la Nazionale dalla panchina, ess ...«Questo torneo lo porterò dentro per sempre» scrive ai compagni, «dalle notti magiche dell’Olimpico fino al tempio del calcio contro i padroni di casa (Open) Le parole di Leonardo Spinazzola: "A ...