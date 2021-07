Protezione Civile, il nucleo di Cava de’ Tirreni diventa… maggiorenne (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Compie 18 anni il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Cava de’ Tirreni. Fu istituito il 9 luglio 2003 con Delibera del Consiglio Comunale (atto n 61) e censito presso il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e alla Regione Campania. La tragedia di Sarno del 1998 fece comprendere la necessità di dotarsi di una squadra di volontari che, insieme con le strutture comunali e sovracomunali e dotato dei mezzi necessari, potesse intervenire con immediatezza per le emergenze di carattere ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutide’(Sa) – Compie 18 anni il Gruppo Volontari didide’. Fu istituito il 9 luglio 2003 con Delibera del Consiglio Comunale (atto n 61) e censito presso il Dipartimento Nazionale dellae alla Regione Campania. La tragedia di Sarno del 1998 fece comprendere la necessità di dotarsi di una squadra di volontari che, insieme con le strutture comunali e sovracomunali e dotato dei mezzi necessari, potesse intervenire con immediatezza per le emergenze di carattere ...

