Papa Francesco recita l’Angelus dal Policlinico Gemelli

(Di domenica 11 luglio 2021) Il Santo Padre ha ricordato quanto sia importante un buon sistema sanitario, ringraziato i medici e parlato della sofferenza dei bambini ROMA – In questa domenica di lugliohatoaffacciato al balcone al decimo piano del, dove é ricoverato da sette giorni per l‘intervento chirurgico programmata per stenosi diverticolare del sigma cui si é sottoposto. Il Santo Padre era molto contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale e ha colto l’occasione per ringraziare quanti gli hanno mandato gli auguri in questi giorni: “Vi ringrazio ...